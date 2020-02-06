Роналду отримав на День народження розкішний подарунок – реакція португальця безцінна

Роналду з сім'єю / Фото з відкритих джерел

Схоже, дівчина Кріштіану весь рік економила, щоб гідно привітати форварда Ювентуса з Днем народження.

5 лютого Роналду виповнилось 35 років, і хоча іменинник майже весь день провів на тренуванні Ювентуса, увечері форвард вирішив скромно відсвяткувати подію в ресторані з коханою.

"З Днем народження мене!" – Роналду іронічно привітав себе з 35-річчям

На виході із закладу на португальця очікував сюрприз – Mercedes-Benz G-Класу (Гелендеваген) перев'язаний червоною стрічкою від коханої Джорджини.

Судячи з виразу Роналду, на світі все ще існують речі, які можуть його вразити.

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