Кріштіану Роналду заробив два матчі дискваліфікації та штраф за те, що вибив телефон із рук уболівальника Евертона.

Колишнього нападника Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду визнали винним в інциденті з телефоном. У квітні після матчу Евертон – МЮ роздратований поразкою своєї команди Роналду вибив з рук уболівальника Евертона телефон. Сьогодні футбольна асоціація Англії дискваліфікувала Роналду та оштрафувала його на 50 тисяч фунтів стерлінгів. Про це повідомляє ВВС.

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Повідомляється, що Роналду відбуватиме дискваліфікацію на національному рівні з будь-яким новим клубом – в Англії чи за кордоном. Оскільки ця дискваліфікація поширюється лише на національні першості, Роналду безперешкодно зможе зіграти у перших двох матчах на ЧС-2022.

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