Капітан Ланса Секо Фофана офіційно став одноклубником Роналду. Аль-Наср у своєму Твіттері підтвердив підписання 28-річного новачка.

Капітан Ланса проміняв Лігу чемпіонів на гру з Роналду

Згідно з The Athletic, Фофана уклав з новим клубом трирічний контракт. Інсайдер Фабріціо Романо стверджував, що трансфер хавбека обійшовся саудівському клубу в розмірі від 25 до 30 млн євро. Керівникам Аль-Насра вдалося виграти конкуренцію за Фофана у клубів АПЛ.

Заради продовження кар'єри в одній команді з Кріштіану Роналду французький півзахисник відмовився від участі в Лізі чемпіонів, куди Ланс пробився за підсумками минулого сезону. Раніше Аль-Наср підсилив центр поля Марцело Брозовічем з Інтера.

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