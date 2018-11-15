Роналду освідчився Джорджині – дівчина не змогла відмовити, – ЗМІ

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес / Фото з соцмереж

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду найближчим часом може узаконити свої стосунки з Джорджиною Родрігес.

Роналду запропонував своїй дівчині Джорджині Родрігес вийти за нього заміж, повідомляє Correio da Manha.

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За інформацією португальського видання, дівчина відповіла згодою.

"Весілля відбудеться, але мало хто знає деталі. Зараз відомо лише те, що Джорджина вже приміряла весільні сукні", – пише видання з посиланням на джерело, наближене до пари.

Нагадаємо, у 2017 році Джорджина народила Роналду доньку.