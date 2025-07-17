Аль-Наср може втрутитись у гучні трансферні перегони за лідера Ліверпуля Луїса Діаса – жоден інший гравець команди зараз не викликає такого ажіотажу на ринку. Як повідомляє SPORT, ініціатором переходу став Кріштіану Роналду, який активно просить керівництво клубу придбати колумбійця.

Баварія переключилась на зірку Арсенала після провалу з Діасом

Барселона та Баварія вже проявили серйозний інтерес до Діаса. Каталонці бачать у ньому посилення для атаки, але мають проблеми з фінансами. Мюнхенці ж можуть запропонувати партнерство з Кейном, однак ще не готові викласти всю суму.

На цьому тлі саме Аль-Наср виглядає найреальнішим претендентом – саудівський клуб готовий заплатити Ліверпулю 100 мільйонів євро, що вимагає клуб. Роналду, який нещодавно продовжив контракт із клубом, отримав більше впливу на трансферну політику і хоче бачити Діаса в команді.

Сам гравець поки не заявляв про бажання залишити Ліверпуль, але арабські гроші можуть схилити шальки терезів на користь цього варіанту.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер