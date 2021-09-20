Кріштіану Роналду втратив 288 тисяч євро через шахрайські дії, повідомляє видання Cuatro.

Джорджина змінила імідж – фани підкреслили, що дівчина Роналду стала ще сексуальнішою

Працівниця турагенства, маючи доступ до банківської карти португальця, замовила на ім'я Крішітану близько 200 фіктивних поїздок (2007-2010 роки), щоб заволодіти його коштами. У 2017-му жінку засудили та призначили позбавлення волі умовно. Також вона продовжує виплачувати збитки зірковому форварду.

Від руки шахрайки також постраждав агент Роналду Жорже Мендеш.

Вест Хем – МЮ: Ярмоленко, Роналду та Лінгард – герої розв'язки, дивне суддівство, Де Хеа змушує згадати фінал Євро-2020