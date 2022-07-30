Протягом літа 37-річний португалець прагнув покинути Манчестер заради клубу, який виступатиме у Лізі чемпіонів. Наразі знайти такий не вдалось, тому Рон повернувся в Юнайтед.

"У неділю грає король", – Роналду оголосив про повернення на поле

Кріштіану вів перемовини з керівництвом щодо відходу і знову почав займатись з командою. Сьогодні він навіть опублікував перший за літо кадр з тренування "червоних дияволів" у соцмережах. Попри фото, майбутнє зіркового португальця досі невизначене.

Очікується, що у завтрашньому товариському поєдинку проти Райо Вальєкано Роналду з'явиться на полі. Міжнародне турне він пропускав. Офіційно – через сімейні обставини.

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