"Я почуваюсь добре. Зараз хороший момент в моєму житті. Я сподіваюся, що зможу грати ще багато-багато років. Але ніколи не можна сказати напевно. Я все ще досить мотивований, а все інше не так важливо.

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Коли я спілкуюся з молоддю, то завжди повторюю: "Насолоджуйтеся цим моментом, оскільки ви не знаєте, що трапиться завтра". Адже щось може статися навіть з вашою родиною.

Я дивлюся в майбутнє і бачу, що воно дуже яскраве. Цьому я радий. Я виграю титули з кожною командою, але перемога на чемпіонаті світу – це мрія", – цитує Роналду AP.

У нинішньому сезоні Серії А 35-річний португалець провів 10 матчів, в яких відзначився 12-ма голами.

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