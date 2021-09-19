Повернення нападника Кріштіану Роналду до англійського Манчестер Юнайтед наразі вигідне для обох сторін. Португалець віддячує за довіру голами в кожному матчі та водночас оновлює персональні досягнення.

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Домашня арена "молотків" стала 66-м стадіоном топ-5 ліг Європи, на якому відзначився Роналду. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" утримує лідерство за цим показником. Найближчий переслідувач – нападник Мілана Златан Ібрагімовіч (64 арени).

До слова, після повернення на Олд Траффорд Кріштіану Роналду відзначився забитими м'ячами в кожному з трьох матчів у всіх турнірах.

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