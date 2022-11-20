Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду знову є помічником для Фернанду Сантуша та його тренерського штабу.

37-річний нападник пропускав переможний спаринг проти Нігерії (4:0), який відбувся 17 листопада, через гастрит. Кріштіану вже оговтався від проблеми.

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Як повідомляє Globo, після прибуття в Катар для участі на Мундіалі зірка вже провів перше тренування з командою. Усі доступні гравці готуються до стартового матчу проти Гани, який відбудеться у четвер, 24 листопада.

Іншими суперниками збірної Португалії на ЧС-2022 будуть Уругвай та Південна Корея.

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