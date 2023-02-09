Чемпіонат Саудівської Аравії, 16 тур

Аль-Вехда – Аль-Наср – 0:4

Голи: Роналду, 21, 40, 51 (пен.), 61

У минулому турі Роналду з пенальті оформив дебютний гол за Аль-Наср, але це була лише розминка. 38-річний португалець влаштував справжній бенефіс проти Аль-Вехди, за яку виступає колишній динамівець Жерсон Родрігес.

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На 21-й хвилині Роналду отримав якісну передачу від партнера і низовим ударом "прошив" кіпера суперників. Це був 500 гол Кріша в рамках національних чемпіонатів за всю кар'єру. Раніше він наколотив 311 м'ячів у Ла Лізі, 103 в АПЛ, 81 в Серії А, 3 в Прімейрі і один в Саудівській Аравії. Роналду навіть не думав зупинятись. Капітан Аль-Насра додав ще один точний удар до перерви, а в другій половині довів справу до покера.

Cristiano #Ronaldo scores in 2nd successive match for Al Nassr - & looks pretty happy with it too.



The 500th league goal of his career.pic.twitter.com/YAQJXttRA2 — John McAuley (@_JMcAuley) February 9, 2023

Перемога дозволила гостям наздогнати Аль-Шабаб на вершині таблиці, а Роналду стати другим бомбардиром команди. Попереду лише Таліска, який з 13 голами очолює снайперські перегони всієї першості.

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