Контрольний матч

Аль-Наср – Ріу Аве – 4:0

Голи: Сімакан, 16, Роналду, 44, 64, 68

Кріштіану Роналду і Жоау Фелікс вийшли в стартовому складі Аль-Насра на контрольний матч з Ріу Аве, проте відзначитися вдалося тільки одному з них. У той же час Фелікс роздавав цього вечора асисти. На 16-й хвилині рахунок відкрив Сімакан, який замкнув головою навіс Жоау Фелікса.

Після цього забивав вже тільки Роналду. Перед перервою КР7 забив з передачі Фелікса, а в другому таймі дозволив Садьйо Мане виконати пенальті. Екс-форвард Ліверпуля не зміг переграти воротаря суперника, і атака продовжилася. Зрештою Роналду отримав навіс з правого флангу – і головою відправив м'яч у сітку.

На 68-й хвилині Аль-Наср заробив черговий пенальті, і Мане хотів знову підійти до м'яча. Але головний тренер Жорже Жезус наполіг на тому, щоб пенальті виконав Кріштіану – і він не помилився.

| Second goal for AlNassr!

Scored by Cristiano Ronaldo

44’ | ️

pic.twitter.com/0Myev3qBRI — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 7, 2025