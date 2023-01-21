Нападник збірної Камеруну Венсан Абубакар знову буде виступати в чемпіонаті Туреччини.

Після підписання Кріштіану Роналду Аль-Насру довелося позбутися одного зі своїх легіонерів. Жертвою португальця став 30-річний камерунець, якому довелося повертатися в Європу.

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Новим клубом Абубакара став Бешикташ. Форвард перейшов на правах вільного агента та отримав понад мільйон євро підписного бонусу. Контракт підписаний за схемою 2,5+1, зарплата становить 1,5 млн за сезон, повідомляє прес-служба "орлів".

До слова, Абубакар втретє одягнув чорно-білу футболку. Камерунець уже захищав кольори Бешикташа у сезонах 2016/17 та 2020/21. За турецький клуб він сумарно провів 67 матчів, у яких забив 35 голів та віддав 9 асистів.

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