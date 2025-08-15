Аль-Наср на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Кінгслі Комана. Гравець поставив підпис під трирічною угодою. Раніше журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг повідомляв, що трансфер обійдеться в 35 млн євро з урахуванням бонусів.

Зарплата Комана в Аль-Насрі становитиме 20-25 млн євро за сезон. У новій команді француз гратиме під 21-м номером.

Нагадаємо, що раніше Кріштіану Роналду домовився з босами клубу про те, що матиме більше впливу в питаннях підбору гравців. Він також зіграв ключову роль у приході наставника Жорже Жезуша.