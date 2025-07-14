Всього кілька місяців тому Жезуша звільнили з Аль-Хіляля, а тепер він очолив конкурента "біло-синіх" в особі Аль-Насра. Про це інформують соцмережі клубу, не розголошуючи умови угоди.

Роналду пропустить багато матчів Аль-Насра в наступному сезоні – відома причина

Таким чином, Кріштіану Роналду домігся свого: за даними ряду ЗМІ, він активно підтримував перехід свого земляка. Нещодавно Роналду підписав новий дворічний контракт з Аль-Насром і отримав значний вплив на технічну політику клубу.

У минулому сезоні "жовто-синіми" керував Стефано Піолі. Італієць не зміг допомогти Роналду стати чемпіоном Саудівської Аравії, натомість у Жорже Жезуша досвід виконання такого завдання є.