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Роналду очолив список бомбардирів Серії А і встановив кілька історичних досягнень

22:34 527 Читать на русском
Роналду очолив список бомбардирів Серії А і встановив кілька історичних досягнень
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду допоміг своїй команді обіграти СПАЛ в матчі 13 туру чемпіонату Італії.

Голу у ворота СПАЛа дозволив Роналду повторити рекорд результативності для новачків туринців. Він забив 9 м'ячів в 13 іграх Серії А і став першим гравцем Ювентуса після П'єтро Анастазі (сезон 1968-1969), хто зміг досягти такого показника в перших 13 іграх, повідомляє Opta.

Ювентус впевнено переміг СПАЛ: 13-й тур Серії А, матчі суботи

33-річний Кріштіану Роналду у всіх турнірах нинішнього сезону провів за Ювентус 16 матчів, забив 10 голів. Він досяг такого показника швидше, ніж Філіппо Індзагі (18 матчів), Гонсало Ігуаїн (20), Давід Трезеге (29) та Златан Ібрагімовіч (30).

Італія13 турЮвентус Стедіум (Турин)

Ювентус - СПАЛ: Субота 24 листопада 2018

Ювентус
Матч завершено
2 : 0
СПАЛ
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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Відеоновини Ювентус - СПАЛ
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