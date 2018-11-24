Роналду очолив список бомбардирів Серії А і встановив кілька історичних досягнень

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду допоміг своїй команді обіграти СПАЛ в матчі 13 туру чемпіонату Італії.

Голу у ворота СПАЛа дозволив Роналду повторити рекорд результативності для новачків туринців. Він забив 9 м'ячів в 13 іграх Серії А і став першим гравцем Ювентуса після П'єтро Анастазі (сезон 1968-1969), хто зміг досягти такого показника в перших 13 іграх, повідомляє Opta.

Ювентус впевнено переміг СПАЛ: 13-й тур Серії А, матчі суботи

33-річний Кріштіану Роналду у всіх турнірах нинішнього сезону провів за Ювентус 16 матчів, забив 10 голів. Він досяг такого показника швидше, ніж Філіппо Індзагі (18 матчів), Гонсало Ігуаїн (20), Давід Трезеге (29) та Златан Ібрагімовіч (30).