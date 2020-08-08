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Роналду обрав сенсаційного фаворита на місце Саррі у Ювентусі

14:04 - Читать на русском
Роналду обрав сенсаційного фаворита на місце Саррі у Ювентусі
Кріштіану Роналду у матчі проти Ліона / Getty Images

Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду підливає масла у вогонь у ситуацію навколо можливої відставки Мауріціо Саррі.

43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду
 
Мемфіс Депай 12’
12’ Мемфіс Депай
43’ Кріштіану Роналду
60’ Кріштіану Роналду

Фаворитом португальця є його співвітчизник Паулу Соуза, інформує la Repubblica з посиланням на власні джерела.

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Повідомляється, що керівники Ювентуса можуть запросити португальського фахівця на один сезон, а наступного літа спробують домовитися з Хосепом Гвардіолою або Зінедіном Зіданом, у яких закінчаться контракти з Сіті і Реалом відповідно.

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги чемпіонів туринський Ювентус вилетів від Ліона – 2:2 за сумою двох матчів, але через більшу кількість голів на виїзді французи ідуть далі. Після цього італійська преса заговорила про ймовірну відставку Саррі.

Додамо, що Паулу Соуза грав за Ювентус у 90-х роках і виграв з туринцями Лігу чемпіонів 1996-го. У статусі тренера очолював Фіорентину в 2015-2017 роках.

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Теги
Іспанія Паулу Паулу Соуза Ювентус - Ліон Кріштіану Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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