Кріштіану Роналду знову став найбільш високооплачуваним спортсменом світу. Як повідомляє The Sun, 40-річний португалець у 2024 році заробив 260 мільйонів євро, майже вдвічі більше за свого багаторічного конкурента Ліонеля Мессі.

Роналду кличе лідера Манчестер Юнайтед у Саудівську Аравію – клуби пропонують божевільні контракти

Друге місце у списку посів гольфіст Джон Рам, чий річний дохід склав 218 мільйонів євро. Мессі опинився лише на третій позиції зі 135 мільйонами євро. До топ-10 також увійшли Кіліан Мбаппе (6-те місце, 96,05 мільйона євро), Неймар (7-ме, 94,31 мільйона євро), Карім Бензема (8-ме, 92,56 мільйона євро), а також зірки НБА Леброн Джеймс (4-те, 111,95 мільйона євро) та Стеф Каррі (9-те, 88,95 мільйона євро). Рейтинг враховує не лише зарплати та призові, а й доходи від контрактів і рекламних угод.

Зазначається, що Мессі заробляє поза полем більше, ніж на ньому, завдяки своїй глобальній впізнаваності. Однак навіть це не дозволило йому наблизитися до вражаючої суми Роналду. Для португальця це вже друге поспіль визнання найзаможнішим спортсменом – у 2023 році він також очолював рейтинг.

Португалія розтрощила Вірменію у Єревані – Роналду оформив дубль, забивши 942-й гол у кар'єрі