Роналду обійшов Мальдіні за кількістю матчів в Лізі чемпіонів – рекорд утримує Касільяс

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зміг вийти на чисте друге місце у списку головних ветеранів Ліги чемпіонів.

Гра 5 туру Ліги чемпіонів проти Атлетіко стала для зіркового португальця 175-ю у турнірі, інформує Gracenote Live.

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Таким чином, Роналду обійшов легендарного захисника Мілана Паоло Мальдіні. Рекорд утримує голкіпер Порту Ікер Касільяс, з яким Кріштіану разом захищав кольори мадридського Реала – у іспанця 188 виходів у головному турнірі Європи.

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Нагадаємо, у поточному сезоні Ліги чемпіонів Роналду відзначився одним голом і одним асистом у п'яти матчах.