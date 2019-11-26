Роналду обійшов Мальдіні за кількістю матчів в Лізі чемпіонів – рекорд утримує Касільяс

Ліга чемпіонів — 26 лист 474
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ПСЖ вирвав нічию у драматичному матчі проти Реала на Бернабеу
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Шахтар вигриз виїзну нічию у Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів – джокер Каштру знову зігравЛіга чемпіонів — 26 лист 2688
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Манчестер Сіті – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 26 лист 15652
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Шахтар U-19 ганебно програв Манчестер Сіті U-19 та вилетів з Юнацької ліги УЄФАЛіга чемпіонів — 26 лист 6623
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Манчестер Сіті – Шахтар: чим здивує Гвардіола та як зміниться його склад через пекельний графік АПЛЛіга чемпіонів — 26 лист 4608