Португальський нападник Кріштіану Роналду поки не зміг продемонструвати найкращу гру навіть в Саудівській Аравії.

Роналду зіграв за нову команду вже два офіційні матчі. Поки без результативних дій. Та й загалом до гри зіркового форварда чимало питань. У соцмережах вже активно розганяють відео фейлів, яких Кріштіану продукує чимало.

Роналду попрощався з мрією про трофей – Аль-Наср вилетів у півфіналі, Кріш знову без голів, серія невдач на 5 років

Програний півфінал Суперкубка Саудівської Аравії серед іншого запам'ятається невдалими діями Роналду. Португалець то розсмішить спробами фінтів, то картинно обуриться діями партнерів. Водночас сам Кріштіану став винуватцем пропущеного гола. Він не зумів прикрити м'яч у центрі поля – суперник забрав і розігнав результативну атаку.

Був у Кріштіану момент, щоб забити, але голкіпер зумів врятувати після його удару головою з кількох метрів.

Wtf is this Cristiano Ronaldo !!!



Even a camel would do better than you. pic.twitter.com/vlLAvDMIHD — (@SemperFiMessi) January 26, 2023