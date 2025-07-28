Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду не збирається зупинятися після успішного трансферу Жоау Фелікса з Челсі. Як повідомляє журналіст Хосе Фелікс Діас, португалець закликав керівництво клубу підписати ще одного гравця лондонців – лівого захисника Марка Кукурелью.

Несподіваний поворот у трансфері Фелікса – Челсі отримав пропозицію в понад 50 млн євро

Нагадаємо, Аль-Наср погодив перехід Фелікса за 30 мільйонів євро. Повідомлялось, що сума може зрости до 50 мільйонів завдяки бонусам і прописаній у контракті частці від майбутнього перепродажу.

Кукурелья, який приєднався до Челсі з Брайтона у 2022 році, став ключовим гравцем лондонців на лівому фланзі. Минулого сезону він провів 54 матчі у всіх турнірах, включно з 36 поєдинками в АПЛ.

Іспанець має чинний контракт із клубом до червня 2028 року, і Челсі не мусить продавати свого улюбленця. Новий тренер Енцо Мареска покладає на Кукурелью великі надії, тож імовірність трансферу наразі мінімальна.

Ймовірно, Роналду доведеться задовольнитися лише переходом Жоау Фелікса, який вже найближчим часом стане гравцем Аль-Насра після проходження медогляду. Втім, враховуючи фінансову міць саудівського клубу, потрібно очікувати на розвиток ситуації.

Контракт Кукурельї з Челсі чинний до 2028 року.

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