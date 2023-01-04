У квітні 2022 року після матчу Евертон – Манчестер Юнайтед роздратований поразкою своєї команди Роналду вибив з рук уболівальника Евертона телефон. За підсумками цього інциденту футбольна асоціація Англії дискваліфікувала Роналду та оштрафувала його на 50 тисяч фунтів стерлінгів.

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Через це Кріштіану змушений відбути два матчі дискваліфікації на національному рівні з будь-яким клубом. Таким чином, португалець не зможе допомогти Аль-Насру у двох перших матчах своєї команди у 2023 році. Про це повідомляє Daily Mail.

Аль-Наср продав 28 тисяч квитків на матч із Аль-Таєм, який має відбутися завтра, 5 січня.

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