Роналду не зіграє у матчі проти Лечче Шахова – Саррі пояснив відсутність зіркового португальця

Ювентусу доведеться обходитися без нападника Кріштіану Роналду у матчі 9 туру Серії А проти Лечче.

Головний тренер туринців Мауріціо Саррі залишив зіркового португальця поза заявкою на гру проти новачка.

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"Повинен бути важкий матч проти команди, яка завжди грає в свій футбол, навіть коли відчуває проблеми. У порівнянні з минулою грою ми будемо вносити деякі зміни в залежності від стану гравців. Після кожного матчу я розмовляю з Роналду про його самопочуття. Йому знадобиться відпочинок", – аргументував своє рішення Саррі у коментарі офіційному сайту Ювентуса.

Нагадаємо, матч Лечче – Ювентус відбудеться завтра (26 жовтня) о 16:00. У складі господарів виступає хавбек збірної України Євген Шахов.

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