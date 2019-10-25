toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Роналду не зіграє у матчі проти Лечче Шахова – Саррі пояснив відсутність зіркового португальця

20:22 130 Читать на русском
Роналду не зіграє у матчі проти Лечче Шахова – Саррі пояснив відсутність зіркового португальця
Кріштіану Роналду / Reuters

Ювентусу доведеться обходитися без нападника Кріштіану Роналду у матчі 9 туру Серії А проти Лечче.

 

Головний тренер туринців Мауріціо Саррі залишив зіркового португальця поза заявкою на гру проти новачка.

Ювентус склав зірковий шорт-лист з потенційних трансферів на 2020 рік

"Повинен бути важкий матч проти команди, яка завжди грає в свій футбол, навіть коли відчуває проблеми. У порівнянні з минулою грою ми будемо вносити деякі зміни в залежності від стану гравців. Після кожного матчу я розмовляю з Роналду про його самопочуття. Йому знадобиться відпочинок", – аргументував своє рішення Саррі у коментарі офіційному сайту Ювентуса.

Нагадаємо, матч Лечче – Ювентус відбудеться завтра (26 жовтня) о 16:00. У складі господарів виступає хавбек збірної України Євген Шахов.

Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Лечче - Ювентус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
45
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук