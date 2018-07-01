Роналду не забив в плей-офф чемпіонатів світу жодного разу за 514 хвилин

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду не може перервати свою гольову засуху у матчах плей-офф чемпіонатів світу.

Нападник збірної Португалії не зміг відзначтись у ворота збірної Уругваю у матчі 1/8 фіналу Мундіалю в Росії. Таким чином, безгольова засуха португальця у матчах плей-офф чемпіонатів світу налічує вже 514 хвилин.

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Відзначимо, Мундіаль у Росії був для Роналду четвертим у кар'єрі. Кріштіану також грав на чемпіонатах світу у Бразилії (2014), ПАР (2010) та Німеччині (2006).

Уругвай – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, сьогодні збірна Португалії програла матч 1/8 фіналу ЧС Уругваю (1:2) та вилетіла з турніру.