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Роналду не заявляв про бажання покинути Ювентус, – журналіст

16:54 64 Читать на русском
Роналду не заявляв про бажання покинути Ювентус, – журналіст
Кріштіану Роналду / УЄФА

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не збирається покидати Турин.

Іспанський журналіст El Chiringuito Еду Агірре повідомив виданню TuttoJuve, що інформація про бажання Кріштіану Роналду покинути Ювентус є неправдивою.

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"Кріштіану не може грати самотужки. Він найкращий бомбардир, найкращий асистент, але потрібно більше. Неправда, що Роналду вже оголосив Ювентусу про намір піти", – сказав журналіст.

Роналду перейшов в Ювентус минулого літа з мадридського Реала за 117 млн євро. У Турині португалець отримує 30 млн євро на рік.

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