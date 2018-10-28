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"Роналду не такий виродок, щоб когось гвалтувати": італійський порноактор відреагував на звинувачення португальця

19 жовтня 21:02 1438 Читать на русском
"Роналду не такий виродок, щоб когось гвалтувати": італійський порноактор відреагував на звинувачення португальця
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Італійський актор фільму для дорослих Рокко Сіффреді відреагував на звинувачення на адресу форварда Ювентуса Кріштіану Роналду у згвалтуванні мешканки США Кетрін Майорги.

"Я не вірю історіям, коли дівчата кажуть, що їх згвалтував хтось дуже знаменитий. Не думаю, що Роналду – монстр. Він не такий виродок, щоб когось гвалтувати.

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Кріштіану любить життя, і йому подобається отримувати від нього задоволення. Він не такий, яким його намагаються виставити, висуваючи звинувачення в згвалтуванні", – цитує Сіффреді Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду звинувачується в згвалтуванні 34-річної мешканки США Кетрін Майорги. Інцидент начебто стався в 2009 році.

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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус
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