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Роналду не проти призначення Гвардіоли в Ювентус – португалець тисне на керівництво через трансфери

18:30 182 Читать на русском
Роналду не проти призначення Гвардіоли в Ювентус – португалець тисне на керівництво через трансфери
Хосеп Гвардіола та Кріштіану Роналду / соцмережі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола став ближчим до призначення в Ювентус. Форвард туринців Кріштіану Роналду бажає від клубу зіркових придбань.

Італійське видання Il Giornale повідомляє, що нападник Ювентуса Кріштіану Роналду позитивно сприймає призначення Хосепа Гвардіоли на посаду головного тренера.

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Туринці в останні вихідні оформили чемпіонський титул, але все одно незадоволені сезоном через сенсаційний виліт з Ліги чемпіонів від Аякса на стадії 1/4 фіналу.

Також португальський лідер "зебр" хотів би бачити від керівництва серйозні трансфери, такі як Рафаель Варан, Іско та Марсело, яких неодноразово сватали в італійський клуб.

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