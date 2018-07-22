Роналду не поїде з Ювентусом до США на Міжнародний кубок чемпіонів

Новий форвард Ювентуса Кріштіану Роналду не потрапив у заявку Массіміліано Аллегрі на Міжнародний кубок чемпіонів.

Ювентус на своєму офіційному сайті опублікував заявку на Міжнародний кубок чемпіонів. У списку відсутній нападник Кріштіану Роналду, який приєднався до "старої синьйори" цього літа, перейшовши з мадридського Реала.

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У Турині португалець зароблятиме 30 мільйонів євро на рік, а Хуан Куадрадо вже поступився 7 номером для порутгальця.

Заявка Ювентуса: Щенсни, Де Шільйо, К'єлліні, Бенатія, П'яніч, Хедіра, Маркізіо, Алекс Сандро, Кальдара, Барцальї, Перін, Жоау Канселу, Пінсольйо, Емре Джан, Ругані, Беруатто, Дель Фаверо, Бернардескі, Фернандес, Мацек, Кастанос, Клеменца, Перейра да Сілва, Бельтраме, Фавіллі, Ді Пардо, Фаджолі.

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