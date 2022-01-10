Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду поки продовжить виступи за "червоних дияволів".

Нападник МЮ Кріштіану Роналду не планує переходити у Барселону, повідомляє AS з посиланням на оточення 36-річного португальця.

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За чутками, зірковий нападник має претензії до керівництва Юнайтед і доручив своєму агенту Жорже Мендешу розпочати пошуки нового клубу, якщо МЮ не вийде в Лігу чемпіонів. Видання Sport.es переконувало, що Барса також отримає пропозицію підписати Кріштіану.

Чинний контракт Кріштіану з Юнайтед розрахований до літа 2023-го. У нинішньому сезоні АПЛ Роналду провів 16 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та трьома асистами.

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