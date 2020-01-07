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Роналду не потрапив у команду року FIFA20 – вперше в історії обійшлося без представників Реала

10:40 458 Читать на русском
Роналду не потрапив у команду року FIFA20 – вперше в історії обійшлося без представників Реала
Садьйо Мане / фото із соцмереж

Розробники популярного футбольного симулятора FIFA20 презентували символічну команду року.

Цьогоріч вперше команду вибирали на основі голосування уболівальників. Користувачі FIFA20 віддали належне трімфатору минулорічної Ліги чемпіонів – Ліверпуль делегував відразу 5 своїх представників (і це за відсутності Мохамеда Салаха).

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Головною несподіванкою стало те, що у команді не знайшлося місця нападнику Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду. Також вперше в історії не представлений жодним гравцем мадридський Реал.

Голкіпер: Аліссон (Бразилія, Ліверпуль)

Захисники: Ендрю Робертсон (Шотландія, Ліверпуль), Маттейс де Лігт (Нідерланди, Ювентус), Вірджил ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль), Трент Александер-Арнолд (Англія, Ліверпуль)

Півзахисники: Н'Голо Канте (Франція, Челсі), Френкі де Йонг (Нідерланди, Барселона), Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті)

Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона), Садьйо Мане (Сенегал, Ліверпуль)

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