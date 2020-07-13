Роналду не планує покидати Ювентус – у португальця амбітні особисті цілі

Нападаючий Ювентуса Кріштіану Роналду залишиться в туринській команді, незважаючи на чутки про можливий відхід

Португалець не сумнівається у своєму майбутньому в туринському клубі і в даний час думає не про зміну обстановки, а про рекорди і потенційні історичні здобутки, стверджує Tuttosport.

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За інформацією джерела, 35-річний форвард має намір виграти "Золотий бутс" за підсумками сезону. Наразі Кріштіану з 28-ма голами третій у рейтингу, поступаючись Чіро Іммобіле (29) та Роберту Лєвандовскі (34). Нападнику Ювентуса ще належить провести шість матчів у Серії А, тоді як Бундесліга уже завершена.

Нагадаємо, Роналду перейшов у Ювентус влітку 2018 року з мадридського Реала. Сума трансферу склала 117 млн євро. Контракт футболіста з туринським клубом розрахований до літа 2022 року.

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