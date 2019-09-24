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Роналду не обрав Мессі та Ван Дейка у голосуванні FIFA The Best-2019 – цікавий вибір португальця

08:24 39 Читать на русском
Роналду не обрав Мессі та Ван Дейка у голосуванні FIFA The Best-2019 – цікавий вибір португальця
Кріштіану Роналду / Reuters

Стало відомо, за кого проголосував Кріштіану Роналду при виборі футболіста 2019 року за версією ФІФА.

Перше місце Роналду віддав партнеру по Ювентусу і захиснику збірної Нідерландів Маттейсу Де Лігту, інформує ESPN.

Результати голосування FIFA The Best-2019 – трійка лідерів сильно відірвалась від інших

На другому місці за версією Кріштіану опинився півзахисник збірної Нідерландів і Барселони Френкі Де Йонг, а на третьому – форвард збірної Франції і ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Аргентинському нападнику Барселони Ліонелю Мессі місце в трійці найкращих за версією Роналду не знайшлося, хоча саме Лео в результаті був визнаний найкращим футболістом року за версією ФІФА.

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Кріштіану ж за підсумками голосування опинився на третьому рядку, поступившись не тільки Мессі, а й захиснику Ліверпуля і збірної Нідерландів Вірджілом Ван Дейку.

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