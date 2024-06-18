"Роналду був мегазіркою Португалії протягом останніх 20 років. Ніхто не забивав так, як він. Але у них не тільки Кріштіану і Бруну, а й Рафаел Леау, Бернарду Сілва...

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У Португалії дуже хороші гравці – як в атаці, так і в обороні. Ми побачимо це, коли вийдемо на поле. Усі знають про якості Кріштіану. Якщо в нього буде вільний простір у штрафному, він заб'є. Йому не можна давати ні сантиметра. Ми повинні уважно грати з ним, оскільки він небезпечний", – цитує Томаша Соучека Abola.

Нагадаємо, Чехія стартує на Євро-2024 18 червня в матчі проти Португалії. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Португалія – Чехія: анонс матчу Євро-2024