"Роналду не хотіли бачити в Реалі", – гучна заява екс-президента мадридців Кальдерона

Колишній президент Реала Рамон Кальдерон зазначив, що перехід нападника Кріштіану Роналду в мадридський клуб десять років тому був його заслугою, а не нинішнього керівника клубу Флорентіно Переса.

"Думаю, мені не потрібно щоразу повторювати, що саме я привів Роналду в Реал! Мені неприємно чути, коли нинішній президент клубу публічно заявляє, що Роналду – найкраще його придбання. Це дріб'язково – приписувати собі заслуги інших.

Перес здійснив катастрофічну помилку, продавши Роналду, – екс-президент Реала

Коли Перес вступив на посаду, він не хотів бачити Роналду в команді. Він намагався розірвати підписану нами раніше угоду, і Кріштіану знав про це. Угода могла бути зірвана", – наводить слова Кальдерона A Bola.

Нагадаємо, Рамон Кальдерон був президентом мадридського Реала з 2 липня 2006 року по 16 січня 2009 року.

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