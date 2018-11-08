Роналду не допоможе збірній Португалії у заключних матчах Ліги націй

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не отримав виклик до національної команди Португалії на вирішальні поєдинки Ліги націй проти Італії та Польщі.

Керманич збірної Португалії Фернанду Сантуш оприлюднив список 25-ти гравців, які готуватимуться до найближчих матчів національної команди. Про це повідомляє офіційний твіттер Португальської футбольної федерації.

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Воротарі: Бету, Клаудіу Рамуш, Руй Патрісіу

Захисники: Соареш, Канселу, Фонте, Нету, Пепе, Діаш, Руй, Геррейру

Півзахисники: Бруну Фернандеш, Перейра, Гомеш, Маріу, Піцці, Ренату Санчеш, Невеш, Вілліам Карвалью

Нападники: Андре Сілва, Брума, Гедеш, Едер, Рафа, Бернарду Сілва

До переліку гравців не потрапив форвард Ювентуса Кріштіану Роналду, хоча раніше повідомлялося, що португалець повернеться у збірну на заключні матчі Ліги націй.

Збірна Португалії 17 листопада зіграє з італійцями на виїзді, а 20-го – прийме Польщу вдома. Наразі португальці лідирують у групі A3, набравши 6 очок із шести можливих.