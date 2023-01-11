Напередодні з'явилась інформація, що угода португальця передбачає не лише виступи за Аль-Наср. Кріш нібито має стати послом заявки Саудівської Аравії на Мундіаль 2030 року й отримати за це 200 мільйонів євро.

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Проте "Лицарі Неджда" цю інформацію спростували. "Клуб хотів би уточнити, що всупереч повідомленням у медіа контракт Кріштіану Роналду з Аль-Насром не передбачає зобов'язань щодо будь-яких заявок на чемпіонат світу. Увага Роналду зосереджена на Аль-Насрі та роботі з партнерами по команді, щоб допомогти клубу досягти успіху", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що на проведення ЧС-2030 у рамках спільної заявки також претендують Україна, Іспанія та Португалія.

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