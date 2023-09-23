"Кажуть, що з Роналду покінчено… Але це неправда. Я буду продовжувати грати, допоки мої ноги не скажуть: "Кріштіану, годі з нас".

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Я все ще маю багато чого. Я все ще люблю футбол і забивати голи. Я все ще люблю перемагати. Вони кажуть, що я закінчив, але я все ще доводжу, що це неправда", – цитує 38-річного Роналду інсайдер Фабріціо Романо.

Додамо, що саме португалець зараз є найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії – 9 голів та 4 асисти у 6 матчах. Контракт Роналду з Аль-Насром розрахований до літа 2025 року, коли ветерану буде вже 40.

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