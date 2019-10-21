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Роналду назвав перемогу над москвичами важливішою за "Золотий м'яч"

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Роналду назвав перемогу над москвичами важливішою за "Золотий м'яч"
Кріштіану Роналду / Фото Daily Express

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду розставив пріоритети перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Локомотива.

 

"Зараз "Золотий м'яч" – не найголовніша моя мета. Набагато важливіше обіграти Локомотив. Якщо ми виграємо, то станемо на 50% ближчими до виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Мій вік – це лише число. Це зовсім не означає, що мені 33, 34 або 35 років і я перебуваю в кінці своєї кар'єри. Я можу довести, що як і раніше здатний вирішувати результат матчів, адже зараз я відчуваю себе більш технічним і зрілим гравцем", – цитує Роналду La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Ювентус прийматиме московський Локомотив 22 жовтня в рамках 3-го туру групового етапу ЛЧ. Початок о 22:00.

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