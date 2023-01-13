Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду досі пам'ятає емоції, які йому подарувала перемога з Реалом у Лізі чемпіонів 2014 року.

"У Реалі завжди думають про Лігу чемпіонів. Рік за роком ми відчували, що тиск з кожним разом стає все вищим і вищим, але з десятою перемогою Реала у Лізі чемпіонів ми здобули те, що хотіли.

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Це особлива перемога, момент, який назавжди залишиться в моїй пам'яті, я ніколи цього не забуду. Коли граєш за Реал, ти відчуваєш, що перемога в Лізі чемпіонів – це нав'язлива ідея. Усі там були одержимі тим, щоб виграти Лігу чемпіонів удесяте.

"Десіма" була найбільш особливою. Це трапилося на моїй батьківщині (в Лісабоні – прим.). Кожен фанат цього хотів, усі ми цього хотіли. Це момент, який я завжди пам'ятатиму – виграти найпрестижніший матч із моїм клубом", – цитує Роналду Madrid Universal.

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