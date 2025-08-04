Кріштіану Роналду взяв на себе керівництво клубом, заявивши про свою мету – зробити Аль-Наср чемпіоном Саудівської Аравії. Його клуб вже посилився Жоау Феліксом, а також двома місцевими гравцями – Аль-Джабером і Аль-Шарарі. Але для титулу цього буде недостатньо.

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Як інформує Marca, КР7 зажадав, щоб Аль-Наср підписав Мейсона Грінвуда, разом з яким він раніше виступав за Манчестер Юнайтед.

Грінвуд вже був метою саудівських клубів минулого літа, але його бажання досягти успіху в Європі змусило його відхилити пропозицію. Англієць провів вражаючий сезон у Марселі: він забив 21 гол і оформив 5 асистів у 34 матчах команди, завдяки чому змусив звернути на себе увагу міланського Інтера.

Як і рік тому, Грінвуду знову доведеться вирішити, чи приймати пропозицію від саудівського клубу, на цей раз з схвалення Кріштіану Роналду.

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