Англієць утримує трансферний рекорд для захисників. Влітку 2019 року Манчестер Юнайтед заплатив за Харрі Магуайра Лестеру 87 мільйонів євро. Однак англієць досі не зміг вийти на рівень гри, якого від нього очікують. Футболіста через це нещадно критикують. Вже навіть колеги.

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"Хлопці, ви уявляєте? Ви – Кріштіану Роналду, один із найкращих гравців усіх часів, 21 століття. А ваш капітан – Харрі Магуайр. Він називає його капітаном. Віддайте Кріштіану пов'язку. Я не жартую щодо Магуайра, Роналду має носити пов'язку", – сказав Девіс під час ефіру в Twitch.

Варто зауважити. що у нинішньому сезоні 29-річний англієць зіграв за Манчестер Юнайтед 33 матчі, в яких забив два голи. Водночас манкуніанці провалюють сезон, посідаючи сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ.

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