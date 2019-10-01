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Роналду натякнув, коли може завершити кар'єру

12:55 838 Читать на русском
Роналду натякнув, коли може завершити кар'єру
Кріштіану Роналду / Reuters

Форвард Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів про свої плани на майбутнє та зазначив, скільки ще збирається грати.

"Я все ще люблю футбол. Мені все ще подобається приносити задоволення фанатам, і я люблю фанатів Кріштіану-футболіста. Мій вік не важливий, справа у психології. Але за останні п'ять років мені почав все більше подобатися процес пізнання світу за межами футболу. Тому хто знає, що станеться через рік або два.

Роналду близький до антирекорду Серії А

Я не хочу повторювати ні за ким. Потрібно бути собою завжди. Але можна брати приклад з інших спортсменів, наприклад, з Формули-1, НБА, гольфу, UFC, або ще звідки завгодно. Мене мотивують працювати над собою і президенти великих компаній.

Потрібно вірити в себе. У футболі я все контролюю, і знаю, на що я здатен. У бізнесі все складніше. Ти залежиш від інших людей, але у мене є хороша команда. Хоча це буде важке завдання. Я завжди хочу бути номером один. І я досягну цього", – цитує Роналду SPORTbible.

Відзначимо, що в сезоні 2019/20 Роналду провів за Ювентус 6 матчів, записавши до свого активу 3 голи та 1 асист.

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Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Португалія Португалія
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