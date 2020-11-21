Кріштіану Роналду робить усе можливе задля покращення взаємостосунків з Реалом. Протягом останніх місяців 35-річний португалець кардинально змінив свою поведінку щодо мадридського клубу, який не без скандалу покинув два роки тому.

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Після відходу з Реала CR7 припинив спілкування зі всіма гравцями "вершкових", окрім Марсело. Проте останнім часом ситуація змінилася – у березні форвард завітав у Мадрид на Ель Класіко, а також регулярно викладає світлини з колишніми одноклубниками – Серхіо Рамосом, Лукою Модрічем та іншими.

Все це вказує на бажання Кріштіану помиритися з Флорентіно Пересом, забути старі образи та повернутися в Реал. Щоправда, Королівський клуб не розглядає можливість такого трансферу передусім через економічні мотиви, зазначає Marca.

Нагадаємо, влітку 2018-го Роналду покинув Реал, за який виступав 9 років. У складі Ювентуса португалець двічі став чемпіоном Італії. Останнім часом з'являються регулярні чутки про можливість його відходу, адже через фінансову кризу туринці начебто вже не можуть дозволити собі зарплату Кріштіану (30 млн євро за сезон).

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