Роналду нарвався на критику Тоні – кривдник України не дозволяв собі такого егоїзму
Чемпіон світу 2006 року Лука Тоні вважає, що форвард Ювентуса Кріштіану Роналду приділяє надто багато уваги особистим досягненням.
"Він дуже важливий для Ювентуса. Роналду – найкращий бомбардир, дуже багато забиває.
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Втім, мене не вражає його ставлення до команди. Я згадую часи своєї кар'єри. Я був дуже егоїстичним, але навіть якщо не забивав, то залишався на полі, щоб святкувати перемоги разом з партнерами. Свої особисті розчарування я тримав при собі", – наводить слова Тоні Football Italia.
Нагадаємо, іменитий нападник двічі забивав Україні у чвертьфіналі (3:0) чемпіонату світу 2006 року, який завершився перемогою збірної Італії.