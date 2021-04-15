"Він дуже важливий для Ювентуса. Роналду – найкращий бомбардир, дуже багато забиває.

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Втім, мене не вражає його ставлення до команди. Я згадую часи своєї кар'єри. Я був дуже егоїстичним, але навіть якщо не забивав, то залишався на полі, щоб святкувати перемоги разом з партнерами. Свої особисті розчарування я тримав при собі", – наводить слова Тоні Football Italia.

Нагадаємо, іменитий нападник двічі забивав Україні у чвертьфіналі (3:0) чемпіонату світу 2006 року, який завершився перемогою збірної Італії.

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