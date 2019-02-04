Роналду намагається переконати Хамеса перейти в Ювентус

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду хоче бачити в Турині свого екс-партнера в Реалі Хамеса Родрігеса.

Нещодавно Кріштіану телефонував колумбійцю, закликаючи Хамеса перейти в Ювентус, повідомляє Marcа.

Ювентус підготував для Марсело контракт з величезною зарплатою – більше туринці платять тільки Роналду

Наразі Родрігес виступає на правах оренди в Баварії, однак мюнхенці не збираються викупляти контракт колумбійського плеймейкера у Реала.

В нинішньому сезоні Хамес зіграв за Баварію всього 14 матчів у всіх турнірах та зумів відзначитись 3-ма забитими м'ячами.

Ман Сіті не без скандалу наблизився до Ліверпуля, Мессі врятував Барселону, перша поразка ПСЖ: підсумки євровікенду