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Роналду намагається переконати Хамеса перейти в Ювентус

4 лютого 23:38 113 Читать на русском
Роналду намагається переконати Хамеса перейти в Ювентус
Кріштіану Роналду та Хамес Родрігес / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду хоче бачити в Турині свого екс-партнера в Реалі Хамеса Родрігеса.

Нещодавно Кріштіану телефонував колумбійцю, закликаючи Хамеса перейти в Ювентус, повідомляє Marcа.

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Наразі Родрігес виступає на правах оренди в Баварії, однак мюнхенці не збираються викупляти контракт колумбійського плеймейкера у Реала.

В нинішньому сезоні Хамес зіграв за Баварію всього 14 матчів у всіх турнірах та зумів відзначитись 3-ма забитими м'ячами.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Хамес Родрігес Хамес Родрігес Баварія Баварія Ювентус Ювентус Німеччина
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