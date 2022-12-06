Чергові неприємності трапилися у останньому матчі групового етапу ЧС проти Південної Кореї (1:2). Роналду накинувся на суперника через прохання рухатися швидше під час заміни, а потім Кріш з невдоволеною гримасою сидів на лаві запасних.

Роналду розлютився після своєї ранньої заміни у матчі проти Південної Кореї: "Я сказав йому стулити пельку"

"Чи бачив я ці зображення? Так, мені це не сподобалося, зовсім ні. Мені це справді не сподобалося. Але віднині у цьому питанні все скінчено. Такі питання вирішуються за зачиненими дверима. Все залагоджено. У цьому питанні пауза, і тепер усі зосереджені на матчі 1/8 фіналу проти Швейцарії.

Чи залишається Роналду нашим капітаном? Я вирішую, хто буде капітаном, тільки коли дістануся стадіону. Я досі ще не знаю, яким буде склад. Я так завжди робив і завжди робитиму, і в цій грі буде те саме. Всі інші теми вирішені. Ми виправили це всередині команди, все", – цитує Сантуша The Guardian.

Португалія – Швейцарія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2022