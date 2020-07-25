"Роналду, наче хлопець Барбі": зовнішність португальця шокувала одноклубника Маліновського

"Одного разу я запитав його, чи може він сфотографуватися з моїм сином Бауті, і я клянусь, що не повірив своїм очам.

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Він виглядає неймовірно, красива лялька, у це важко повірити. Роналду, наче Кен, той хлопець Барбі – дуже красивий", – цитує Гомеса Marca з посиланням на подкаст Libres de Humo.

Нагадаємо, 35-річний Роналду бореться за звання найкращого бомбардира Серії А поточного сезону – в активі португальця 30 голів, що на один менше, ніж у Чіро Іммобіле з Лаціо.

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