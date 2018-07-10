Роналду на шляху в Італію – португалець почав співпрацю з місцевою донорською організацією

Португальський форвард Кріштіану Роналду дав зайвий привід говорити про свій близький трансфер до туринського Ювентуса. Нападник буде співпрацювати з італійською донорською організацією AVIS.

Зірковий португалець підписав контракт із Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) – донорською організацією з Італії, повідомляє Marca.

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В рамках угоди світлини з Роналду використовуватимуться на плакатах із закликами здати кров. Незабаром AVIS презентує ролик, у якому форвард розповість про важливість донорства.

Початок співпраці 33-річного нападника з італійською неурядовою організацією, на думку видання, є черговим підтвердженням майбутнього трансферу Роналду в Ювентус. Раніше з'явилася інформація, що Роналду погодився оголосити про свій відхід із Реала. Таку вимогу висунув президент "вершкових" Флорентіно Перес.