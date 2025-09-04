Роналду на додачу до 100 мільйонів не переконав – Лєвандовскі відмовив 2 грандам Саудівської Аравії
Роберт Лєвандовскі на цьому етапі кар'єри не захотів переходити у чемпіонат Саудівської Аравії.
Форвард Барселони мав розкішні пропозиції від двох клубів – це були Аль-Хіляль та Аль-Наср, інформує Mundo Deportivo.
Повернення Лєвандовскі та екс-зірки Динамо – Польща оприлюднила склад на матчі відбору до ЧС-2026
У серпні агент поляка Піні Захаві публічно підтвердив, що його клієнту пропонували понад 100 мільйонів євро за сезон. Втім, 37-річний Лєвандовскі захотів залишитися в Барселоні. Захаві припускає, що саудівський напрямок може стати актуальним у майбутному – наприклад, влітку 2026-го, коли завершується чинний контракт з Барселоною (є пункт про продовження ще на рік).
Нагадаємо, зрештою Аль-Хіляль підписав Дарвіна Нуньєса з Ліверпуля, а Аль-Наср на допомогу Кріштіану Роналду запросив Жоау Фелікса та Кінгслі Комана.
Бущан стартував з поразки, пропустивши чотири голи, Фелікс оформив дебютний хет-трик, Роналду забив з пенальті