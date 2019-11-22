"Роналду на 99% не зіграє в Бергамо", – Саррі розповів, чому португалець пропустить матч з командою Маліновського

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі повідомив, що, найімовірніше, не буде використовувати Кріштіану Роналду в матчі 13-го туру Серії А проти Аталанти.

"На 99% Роналду не зіграє. Коли він повернувся з розташування збірної, то сказав, що в першій грі краще себе почував, ніж у другій, де він відчував біль. Грати через біль – це дуже важко і фізично, і психологічно. Наша головна мета – Ліга чемпіонів, тому ми повинні дати Роналду відновитися. Тому на 99% він не зіграє в Бергамо.

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Мені немає сенсу пояснювати ситуацію з Роналду. В аматорському футболі реагують на заміни так само, як він. Іноді гравцям потрібно випускати пар, інакше я все життя буду розбиратися і спілкуватися з ними", – цитує Саррі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, італійська преса повідомляла про напружений період у стосунках тренера та зіркового гравця після того, як Саррі замінив Роналду у матчах проти Локомотива і Мілана. Португалець частково визнав свою провину, запросивши гравців Ювентуса на вечерю після приїзду з таборів національних збірних.

До слова, матч Аталанта – Ювентус відбудеться у суботу, 23-го листопада. Початок – о 16:00.

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